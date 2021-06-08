Депутаты Госдумы дорабатывают поправку, запрещающую звонки из-за рубежа под видом российских номеров, ее планируется принять в ближайшие две недели. Об этом во вторник журналистам сообщил глава комитета нижней палаты по информполитике Александр Хинштейн.

«Мы дорабатываем эту поправку. Я очень рассчитываю на то, что мы успеем ее в текущую сессию принять», — сказал Хинштейн, отвечая на вопрос ТАСС о перспективах инициативы. По его словам, поправка будет внесена ко второму чтению одного из законопроектов, который пока не определен. «Сейчас мы решим ко второму чтению, куда погрузить», — отметил он.

Парламентарий уточнил, что поправка запрещает звонки из-за рубежа «под номерами российской юрисдикции». «Речь идет о любых телефонных номерах, за исключением тех, которые принадлежат российским гражданам, находящимся за пределами нашей Родины. Все остальные иностранные вызовы, входящие в Россию, могут идти только под своими оригинальными номерами», — пояснил депутат.

Хинштейн напомнил, что ранее Госдума приняла в первом чтении поправки в КоАП, которые установили ответственность операторов за непредоставление информации об исходящем звонке и номере. «Там установлена, на наш взгляд, не очень высокая санкция — до 80 тысяч рублей. Не уверен, что она сдерживающим фактором послужит, поэтому мы обсуждаем еще и этот вопрос. Возможно, мы предложим увеличить эти санкции», — добавил председатель думского комитета.