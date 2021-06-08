Банк России установил официальные курсы валют на 9 июня.

Курс доллара понизился на 10,38 копейки, составив 72,8256 рубля (72,9294 рубля на 8 июня). Курс евро снижен на 0,97 копейки до 88,6433 рубля (с 88,653 рубля на 8 июня).

На Московской бирже на 13:11 мск курс доллара расчетами «завтра» потерял 13 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 30 копеек, валюты стоят 72,68 и 88,48 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 72,61—73,03 рубля за доллар и 88,39—88,94 рубля за евро.