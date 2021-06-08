Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон, который прописывает использование в России механизма конвертируемого займа при структурировании инвестиционных портфелей.

Документ внесла в парламент группа депутатов во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Поправки вносятся в закон об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, о государственной регистрации юрлиц и в основы законодательства о нотариате.

«Смысл заключается в том, что инвестор, который направляет средства на какой-то проект, может обратно получить заем, который он предоставил, и проценты от заемщика, либо принять участие в доле в капитале. То есть при наступлении определенного случая, инвестировав свои средства в какой-то проект, инвестор может принять решение, что проект хорошо «полетит», он может очень сильно вырасти в своей стоимости, в капитализации, и соответственно, инвестору выгоднее окажется не получить долг назад с процентами, а именно участвовать в капитале этой организации», — пояснял ранее суть законопроекта Аксаков.



Конвертируемый заем является одним из способов инвестирования, при котором компания предоставляет средства в виде обычного займа, который потом по желанию инвестора может конвертироваться в долю в компании. При конвертировании займа прописывается формула расчета доли компании, которую получит инвестор, и прочие условия конвертации.

«Такая практика существует активно в международном праве, у нас, к сожалению, активно эти нормы не работают, и вот этим законопроектом мы предлагаем легализовать такую возможность для инвесторов», — добавил Аксаков.

По его словам, в мире 35% венчурных проектов как раз реализовываются с помощью такого механизма.

Договор конвертируемого займа подлежит единогласному одобрению всеми участниками общества-заемщика.



Прописываются условия, при наступлении которых инвестор вправе предъявить требование о конвертации займа.

Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.