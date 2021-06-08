Рост ВВП России в мае 2021 года может быть аномально высоким, так как базой служат прошлогодние показатели, когда ограничения в связи с пандемией коронавирусной инфекции еще были жесткими. Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в интервью «Известиям» . По его словам, лучше сравнивать с цифрами 2019 года, и относительно этого уровня тоже наблюдается позитивная динамика.

«Вполне естественно, что они будут аномально высокими, потому что в основе у нас лежит май прошлого года, когда ограничения все еще были достаточно жесткими. Лучше все же сравнивать с цифрами 2019 года, потому что и относительно этого уровня тоже есть позитив. Экономика восстанавливается лучше ожиданий, показывает свою устойчивость. Оптимизм во многом вернулся — мы видим это и по опросам, и по состоянию запасов, и по структуре импорта. Есть ряд опережающих индикаторов, на которые мы смотрим. Да, мы достаточно уверенно восстанавливаемся. Тем важнее сейчас этот позитив подкрепить системными изменениями, как можно скорее стартануть с новыми инвестиционными проектами, чтобы ощутимый подъем стал уже последовательным движением», — пояснил Решетников.

По его словам, цифры этого года будут впечатляющими. «Вопрос даже не в этом. Ключевое — что мы увидим в 2022-м, какую базу возьмем в 2023-й, насколько повысим устойчивость к колебаниям. А колебания будут, у нас сейчас основная зона риска — мировая экономика», — отметил глава Минэкономразвития.