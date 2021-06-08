Госдума приняла во втором чтении инициированный правительством законопроект, который закрепляет новую схему координации институтов развития под эгидой «ВЭБ.РФ». Законопроектом предусматривается, что для координации деятельности институтов развития госкорпорация «ВЭБ.РФ» участвует в управлении институтами развития в части определения стратегии и направлений деятельности, достижения ключевых показателей эффективности деятельности, применения методик их расчета и определения их целевых значений в рамках мониторинга достижения целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности институтов развития, формирования политики управления рисками, консолидируемыми при составлении отчетности о соответствии международным стандартам финансовой отчетности, и контроля уровня таких рисков.

Также полномочия ВЭБа заключаются в формировании политики управления временно свободными денежными средствами, участии институтов развития в реализации отдельных проектов и комплексных программ, в случаях, предусмотренных учредительными документами института развития, а также иных вопросов, предусмотренных учредительными документами институтов развития. «ВЭБ.РФ» наделяется правом на основании решения правительства осуществлять от имени РФ права акционера являющихся институтами развития хозяйственных обществ, акции которых находятся в собственности РФ, а также осуществлять полномочия собственника имущества и учредителя являющихся институтами развития федеральных государственных учреждений, автономных некоммерческих организаций и фондов.

На основании решений правительства «ВЭБ.РФ» осуществляет мероприятия по реорганизации или ликвидации институтов развития, подлежащих ликвидации в соответствии с решением Кабмина, в том числе предусматривающие возможность передачи на основании решения правительства РФ всего ранее принадлежащего таким институтам развития имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов. ВЭБ также вправе осуществлять функции институтов развития после их ликвидации, за исключением функций, осуществление которых передано федеральным органам исполнительной власти. Также «ВЭБ.РФ» наделяется правом на безвозмездной основе осуществлять функции агента правительства РФ, в том числе по представлению интересов РФ в судах.

Корпорация МСП наделяется правом инвестировать или размещать временно свободные средства не только в депозиты, но и в субординированные депозиты в кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным правительством РФ, а также в депозиты и субординированные депозиты «ВЭБ.РФ». Уточняется, что размер доли обыкновенных акций Корпорации МСП, находящихся в собственности РФ, устанавливается правительством РФ. Законопроект устанавливает порядок координации деятельности Корпорации МСП со стороны «ВЭБ.РФ».

Ко второму чтению поступил ряд поправок от депутатов в части полномочий ВЭБа и Корпорации МСП. Так, «ВЭБ.РФ» осуществляет деятельность также в целях повышения качества жизни граждан РФ, привлечения частных инвестиций в реализацию проектов на территории России и их защиты. В перечень функций «ВЭБ.РФ» включается участие в реализации проектов госкорпорации, направленных на поддержку и развитие социального предпринимательства в РФ. «ВЭБ.РФ» вправе управлять имуществом, расположенным на территории РФ и за рубежом, принадлежащим российским и иностранным физическим и юридическим лицам, критерии отнесения к которым определяются наблюдательным советом ВЭБа, в том числе совершать сделки, предусматривающие передачу данными лицами имущества в управление «ВЭБ.РФ». Госкорпорация также вправе выступать учредителем и участником юридических лиц, в том числе не имеющих членства унитарных некоммерческих организаций, создаваемых такими лицами, для осуществления управленческих, социальных и иных общественно полезных функций, включая поддержку и развитие социального предпринимательства.