Эксперты изучили отчетности российских компаний и составили список самых прибыльных компаний по итогам 2020 года. На первом месте «Сургутнефтегаз», который сместил с этой позиции «Газпром», возглавлявший список по итогам 2019 года, пишет Forbes .



Компания «Сургутнефтегаз» заработала самую большую прибыль в прошлом году — 743 млрд рублей. Она в основном сформирована за счет переоценки: без ее учета прибыль компании упала до 165 млрд рублей с 393 млрд годом ранее. На втором месте оказался «Норильский никель» с прибылью 264 млрд рублей, что на 29% меньше, чем в 2019 году. Снижение прибыли связано с резервированием 148 млрд рублей для выплаты штрафа Росприроднадзору. Но даже эти потери не помешали компании стать второй по чистой прибыли в России: показатели других бизнесов обвалились еще сильнее.

Замыкает тройку самых прибыльных компаний 2020 года компания «Роснефть» с прибылью в 181 млрд рублей. За год она сократилась более чем вчетверо из-за падения цен на нефть и ограничений по сделке ОПЕК+.

В 2019 году самой прибыльной компанией был «Газпром» с чистой прибылью в 1,3 трлн рублей. По итогам 2020 года «Газпром» переместился на пятое место из-за падения цен на газ.

Также есть компании, которые выиграли от пандемии и кризиса, в разы увеличив свою прибыль. Среди 30 самых прибыльных бизнесов лидерами по росту стали: «Русгидро», чья прибыль за год выросла в 73 раза, благодаря чему она оказалась 21-й по уровню прибыли по МСФО; «Магнит», чья прибыль увеличилась на 245% в годовом выражении — ретейлер оказался 25-м среди всех российских нефинансовых компаний по величине прибыли; «МегаФон», увеличивший прибыль на 227% — до 27 млрд рублей и расположившийся на 28-м месте.