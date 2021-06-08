Агентство по страхованию вкладов в мае выплатило вкладчикам страховое возмещение на общую сумму 6 млрд рублей. Средства получили 15,4 тыс. вкладчиков, включая 1,8 тыс. юридических лиц, которым было перечислено 603,6 млн рублей, уточняется в сообщении АСВ.

В мае 2021 года страховые случаи наступили в отношении трех банков — участников системы обязательного страхования вкладов: у двух банков, Заубер Банка и АКБ «ИРС», были отозваны лицензии, а у Тексбанка лицензия была аннулирована.

С начала года АСВ выплатило 19 млрд рублей страхового возмещения. Деньги получили 43 тыс. обратившихся вкладчиков, в том числе 4,5 тыс. юрлиц (им выплачено 1,7 млрд рублей).



Электронный сервис АСВ на едином портале государственных и муниципальных услуг для получения справок о размере причитающегося или выплаченного возмещения по вкладам использовали 2 тыс. вкладчиков.