Ректор Российского технического университета МИРЭА (РТУ МИРЭА) Станислав Кудж обратился к министру труда Антону Котякову с инициативой автоматически считать выпускников вузов безработными, а также выплачивать работодателям субсидии за их трудоустройство, пишет РБК .

Кудж в обращении пишет, что, несмотря на снижение кризиса в экономике, ситуация с трудоустройством студентов остается напряженной. В условиях пандемии конкуренция за рабочие места усилилась, и выпускники 2019 года в период локдауна оказались самой уязвимой категорией, полагает ректор. По его словам, часть выпускников еще не была трудоустроена, а другая — в числе первых попала под сокращение. «Проблема по-прежнему крайне актуальна, так как одним из главных требований работодателей остается наличие опыта работы», — сообщает Кудж.

В обращении также говорится, что по состоянию на 1 апреля 2021 года на регистрационном учете в органах службы занятости состояли более 15 тыс. безработных выпускников вузов и средних учебных заведений, что на 31,2% больше, чем годом ранее.

Кудж отмечает, что Минтруд уже разработал поправки в правила предоставления работодателям субсидий на трудоустройство безработных, куда были включены выпускники вузов и колледжей 2020 года, которые официально зарегистрированы как безработные. В обращении предлагается расширить этот перечень и включить в него выпускников вузов и средних профессиональных учреждений 2019 и 2021 годов.