Совкомбанк в рамках специального условия для новых карт «Халва» предлагает ставку 10% годовых на остаток собственных средств, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Чтобы получить повышенную ставку 10%, достаточно ежемесячно делать вашей картой «Халва» от пяти любых покупок (или переводов / операций по снятию заемных средств) на общую сумму от 10 тыс. рублей (5 тыс. рублей для карт «Социальная Халва»). Если делать хотя бы одну покупку в месяц, ставка составит уже 4%, а без покупок проценты не начисляются», — говорится в релизе.

Специальное условие по повышенной ставке будет действовать в течение первых трех месяцев после оформления карты, далее увеличенная ставка будет составлять 5% годовых.