Внешнеторговый оборот России в январе — апреле 2021 года составил 217,8 млрд долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 16%. Такие данные таможенной статистики приводит Федеральная таможенная служба.

Сальдо торгового баланса сложилось положительным в размере 41,2 млрд долларов, что на 3,8 млрд долларов меньше, чем в январе — апреле прошлого года.

Экспорт России за отчетный период составил 129,5 млрд долларов (плюс 11,3% в годовом выражении). Удельный вес топливно-энергетических товаров, которые являются основой российского экспорта, составил 52,1% против 58,1% в январе — апреле 2020-го.

Импорт России в январе — апреле 2021 года составил 88,3 млрд долларов (плюс 23,7% в годовом выражении).В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование — 49,6% (за аналогичный период прошлого года — 45,7%).



ФТС на днях также опубликовала информацию об импорте Россией товаров из стран дальнего зарубежья в мае 2021 года. По предварительным данным таможенной статистики, в январе — мае 2021 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 99 млрд 688,4 млн долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 28,3%. В мае показатель равнялся 20 млрд 949,3 млн долларов — это на 7,9% меньше, чем в апреле 2021 года, и на 39,4% больше, чем в мае 2020-го.