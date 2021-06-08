Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Веста» на уровне «ruВBB-» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза агентства.

«Рейтинг банка обусловлен адекватной позицией по капиталу в сочетании с убыточностью деятельности, высоким качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой рыночных позиций и корпоративного управления. Позитивное влияние на уровень рейтинга оказывает высокая вероятность поддержки банка «Веста» со стороны материнского банка (Московского Кредитного Банка. — Прим. Банки.ру) в случае необходимости», — сообщается в релизе.

Аналитики отмечают, что нормативы достаточности капитала поддерживаются банком «Веста» на комфортном уровне (на 1 апреля 2021 года Н1.0 составляет 30,6%, значение Н1.2 равно 16,8%). В марте 2021 года банк уменьшил уставный капитал на 575 млн рублей. Разница между прежней номинальной стоимостью и новой была отнесена на доходы банка и является инвестицией акционера в реализацию проекта по созданию цифрового трансакционного банка.

При этом агентство по-прежнему отмечает убыточность деятельности банка (за 1 апреля 2020 года — 1 апреля 2021 года по РСБУ показатель ROE, скорректированный на доходы, полученные в I квартале 2021 года вследствие уменьшения уставного капитал, составил минус 15%), а также низкую операционную эффективность. Начиная с 2022 года банк планирует выйти на безубыточную деятельность за счет существенного наращивания комиссионных доходов от расчетно-кассового обслуживания МСБ в рамках мобильного банка «Бланк».

Как указывают аналитики, на 1 апреля 2021 года в структуре активов преобладают средства, размещенные в банках, преимущественно в обратное РЕПО с материнским банком (40% активов), и вложения в ценные бумаги (31% активов), которые представлены облигациями эмитентов высокого кредитного качества (более 85% портфеля ценных бумаг приходится на эмитентов с рейтингом на уровне «ruАА-» и выше по шкале «Эксперт РА»). Порядка 15% активов приходится на ипотечные кредиты, качество которых оценивается как высокое (по состоянию на 1 апреля 2021 года просроченная задолженность отсутствует).

Банк функционирует в рамках стратегии на период до 2024 года, в соответствии с которой основной целью является создание при поддержке материнского банка цифрового трансакционного необанка для предпринимателей из сегмента малого и микробизнеса. В связи с этим финорганизация планирует свернуть кредитование как неприоритетный вид деятельности, в качестве сопутствующих направлений бизнеса планируется сохранить операции на рынке ценных бумаг и валютно-обменные операции.

Также бизнес-модель кредитной организации характеризуется значительным количеством операций по расчетному обслуживанию субъектов МСП и объемом валютно-обменных операций в структуре кассового оборота, что несет повышенные операционные и регулятивные риски. Однако эксперты отмечают, что подверженность банка данным рискам является контролируемой ввиду усиления службы финансового мониторинга вследствие интеграции систем риск-менеджмента и комплаенс-контроля с материнским банком.