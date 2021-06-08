Средние банковские ставки по розничным и корпоративным депозитам в рублях выросли в апреле 2021 года по сравнению с мартом, свидетельствует обновленная во вторник инфографика ЦБ по депозитным ставкам .

Средневзвешенная ставка российских банков по вкладам физических лиц срочностью до года составила в апреле 3,32%, что на 0,1 процентного пункта выше, чем в предыдущем месяце. Средняя ставка по депозитам физлиц на сроки больше года равнялась 4,49% (плюс 0,29 п. п. к марту).

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

По сравнению с апрелем 2020 года средние ставки по краткосрочным и долгосрочным вкладам оказались ниже на 1,35 и 0,51 п. п. соответственно.



Ставки по депозитам нефинансовых организаций также выросли по сравнению с предыдущим месяцем. Средняя ставка по корпоративным депозитам сроком до года составила в апреле 3,61% (плюс 0,23 п. п. к марту), свыше года — 5,26% (плюс 0,11 п. п.). В годовом выражении ставка по краткосрочным корпоративным депозитам снизилась на 1,14 п. п., а по долгосрочным — выросла на 0,14 п. п.