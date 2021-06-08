Госдума на пленарном заседании во вторник, 8 июня, приняла во втором чтении законопроект с изменениями в Бюджетный кодекс, устанавливающими возможность регионов замещать коммерческие кредиты бюджетными. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что задолженность регионов по коммерческим кредитам, которая превышает 25% собственных доходов, будет замещена бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года.

Законопроектом предусматривается предоставление регионам бюджетных кредитов из федерального бюджета для финансового обеспечения реализации инфраструктурных проектов и бюджетных кредитов для погашения долговых обязательств по коммерческим кредитам.

При этом поправками устанавливается, что проекты правовых актов правительства РФ о порядке и распределении бюджетных кредитов регионам на реализацию инфраструктурных проектов направляются в Совет Федерации и Государственную думу и подлежат рассмотрению трехсторонней комиссией по вопросам межбюджетных отношений.

Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что вносимые изменения позволят снизить долговую нагрузку на регионы и создать дополнительные условия для их развития, так как в законопроекте идет речь о замещении дорогих коммерческих кредитов дешевыми бюджетными.

«Ранее предоставленные бюджетные кредиты будут реструктурированы. А у регионов появится новый инструмент развития — инфраструктурные бюджетные кредиты. За 2,5 года объем инвестиций составит не менее 500 миллиардов рублей», — сказал Володин.

«Президент на Петербургском форуме подчеркнул: не должно быть неперспективных регионов. Данный законопроект направлен на развитие потенциала субъектов Российской Федерации», — напомнил председатель ГД.

Как ранее пояснял председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, меры, предусмотренные законопроектом, позволят регионам только в 2021 году сэкономить 217,1 млрд рублей. «То есть в 2021 году, вместо того чтобы возвращать эти средства, регионы страны смогут направить их на решение самых насущных проблем граждан», — заявил парламентарий.

Законопроектом также предлагается перенести предельный срок внесения в ГД проекта федерального бюджета с 1 октября на 15 сентября текущего года и увеличить срок рассмотрения изменений в федеральный закон о федеральном бюджете с 25 до 30 дней. Кроме того, сокращается срок представления распорядителями средств федерального бюджета годовой отчетности в Счетную палату РФ на 15 дней: с 1 апреля на 15 марта текущего финансового года.

«Это ускорит доведение средств до регионов. Субъекты РФ смогут заранее планировать свои бюджетные расходы, заключать все необходимые контракты еще до 1 января и уже с начала года начинать финансирование», — пояснил Володин.



Законопроектом предусмотрено вступление в силу этих положений с 1 января 2022 года.