Основные фондовые торги в РФ завершились во вторник разнонаправленным изменением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 0,39% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 807,43 пункта. Индекс РТС вырос на 0,21% до отметки 1 656,46.

В лидерах роста оказались обыкновенные акции «ФосАгро» (плюс 4,11%), «АЛРОСы» (плюс 2,71%), ВТБ (плюс 1,97%), привилегированные акции «Транснефти» (плюс 1,51%), АДР Ozon (плюс 1,49%). Бумаги МТС прибавили в цене 0,18%, Mail.ru — 0,16%, Мосбиржи — 0,06%, «Полюса» — 0,04%.

Наиболее заметное снижение котировок продемонстрировали АДР HeadHunter (минус 3,62%), обыкновенные акции «Северстали» (минус 2,28%), ЛСР (минус 2,13%), МКБ (минус 1,82%), бумаги Polymetal (минус 1,4%). Акции «ЛУКОЙЛа» подешевели на 1,1%, «Магнита» — на 0,86%, «Норникеля» — на 0,78%, «Газпрома» — на 0,54%, СберБанка — на 0,49%, «Яндекса» — на 0,42%.



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«Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов не показывали единой динамики ввиду неоднозначных внешних факторов и укрепления рубля», — отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. Она, в частности, указывает на неоднозначный настрой на биржах США и умеренно позитивный — на биржах Европы и рынке нефти. При этом эксперт считает, что российский рынок «не оставляет попыток роста в зоне перекупленности и при прочих равных может нацелиться на 3 850 и 1 700 пунктов».

«На мировых фондовых биржах во вторник продолжалась консолидация в ожидании насыщенной на события второй половины недели. Среда отметится выходом данных по потребительской и производственной инфляции в Китае, торговому балансу Германии и нефтяным запасам в США, в связи с чем вряд ли даст рынкам сильный импульс. В четверг пройдет заседание ЕЦБ, а также будет опубликован индекс потребительских цен США за май, который, вероятно, покажет заметное ускорение инфляции. Так или иначе, инвесторы на рынке рисковых активов пока, скорее, склонны верить в лучшее», — пишет Кожухова.



«Перегретость и ожидания важных событий замедляют рост российского рынка», — комментирует эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. «Перед заседаниями ЕЦБ и Банка России, а также важным отчетом по инфляции в США, выходящим в четверг, все больше трейдеров предпочитает закрыть хотя бы часть позиций в акциях, спрос на которые нестабилен по этой же причине, что может вызывать относительную слабость нашего рынка», — поясняет он.