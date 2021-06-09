МТС Банк предлагает новым клиентам — посетителям портала Банки.ру вклад «Точка роста» на специальных условиях. Для оформления депозита с повышенной ставкой нужно подать заявку на Банки.ру и получить промокод.

Открыть депозит можно на 181, 367, 550 или 731 день. В зависимости от срока вклада процентные ставки при ежемесячной выплате процентов составляют от 5,1% до 5,78%. При капитализации процентов доходность вклада будет выше и составит от 5,15% до 6,11% годовых. «Среди вкладов с аналогичными условиями процентные ставки по спецпредложению занимают лидирующие позиции», — комментирует эксперт по банковским вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.

Минимальная сумма депозита — 50 тыс. рублей. Вклад на 181 день можно пополнить в течение 30 календарных дней с его открытия, вклад на 367 дней — в течение 90 дней, вклады на 550 и 731 день пополняются на протяжении первых 120 дней. Расходные операции по вкладу не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора проценты зависят от срока нахождения средств на счете: при сроке до 180 дней применяется ставка вклада до востребования, от 181 до 366 дней — 2%, от 367 дней — 3% годовых.

По окончании срока депозит пролонгируется на условиях вклада «МТС Доходный».



Открыть вклад на особых условиях можно до 30 июня 2021 года.