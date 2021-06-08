Рубль заметно укрепил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 72,4 рубля, что на 41 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 88,18 рубля (минус 60 копеек).



В ходе сессии было проведено 43,1 тыс. сделок с долларом на 2,1 млрд долларов и 6,8 тыс. сделок с евро почти на 304 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 72,34—73,03 рубля за доллар и 88,11—88,94 рубля за евро.

«Рубль продолжает заметно укрепляться в парах с иностранными валютами на фоне оживленного ожидания агрессивного повышения ключевой ставки Центробанком России в предстоящую пятницу. Сейчас ставка находится на уровне 5% годовых, она может быть повышена до 5,5% годовых из-за усиления инфляционного давления. До конца года ставка может достичь и 6%, но на инфляцию это вряд ли серьезно повлияет, так как она носит немонетарный характер», — комментирует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Формально на стороне рубля остаются высокие цены на нефть и снижение геополитической премии за риск на ожиданиях встречи президентов США и РФ <…>. Однако помимо этого на практике российская валюта, похоже, получает мощную поддержку в виде крупных продаж валюты отдельными экспортерами в рамках их подготовки к дивидендным выплатам в рублях. Не исключено, что нацвалюта сможет обновить в ближайшее время годовой максимум, однако факторы в виде нефти и геополитики носят неустойчивый характер, а выплаты дивидендов впоследствии могут стать фактором давления на рубль, когда начнется обратная конвертация в валюту для владельцев депозитарных расписок», — рассуждает начальник отдела банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

