Минфин России в среду, 9 июня, проведет два аукциона по размещению облигаций федерального займа, следует из сообщения на сайте ведомства.

В частности, Минфин предложит ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26235RMFS с погашением 12 марта 2031 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

На аукционе по ОФЗ с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52003RMFS с погашением 17 июля 2030 года будут предложены бумаги на 20,863 млрд рублей по номинальной стоимости (20 млн штук).



«Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности», — указывают в Минфине.