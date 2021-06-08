Держатели карт «Мир» Фора-Банка помимо вознаграждений по его собственным программам лояльности теперь смогут получать дополнительный кешбэк по программе лояльности «Привет, «Мир». Об этом сообщили в кредитной организации, отметив, что в список партнеров программы входят продуктовые супермаркеты, магазины одежды и обуви, спортивных товаров, детских товаров, бытовой техники, кафе и рестораны, аптеки и другие компании. Список предложений обновляется каждый месяц. Со списком всех предложений можно ознакомиться на сайте программы privetmir.ru.

Участвовать в программе лояльности «Привет, «Мир» может любой держатель карты «Мир» Фора-Банка, зарегистрировавшийся на сайте программы. Регистрация и участие бесплатные.

Для регистрации нужно на сайте программы лояльности ввести в форме заявки номер телефона, подтвердив его кодом из СМС, заполнить короткую анкету и указать номер карты «Мир».

Кешбэк придет на зарегистрированную в программе лояльности карту «Мир», по которой была совершена покупка у партнера программы, не ранее чем через три рабочих дня с момента покупки, следует из релиза. Кешбэк начисляется деньгами, эти средства клиент может использовать по своему усмотрению: снять наличными, направить на оплату покупок или услуг. При полном возврате товара кешбэк будет полностью списан с карты «Мир». В случае частичного возврата будет списана часть кешбэка в зависимости от суммы, на которую сделан возврат.

«Если вы делаете частичный возврат товара, приобретенного в рамках акции с обозначенной пороговой суммой начисления кешбэка, то он будет списан полностью в том случае, если сумма покупок после возврата будет меньше, чем та, что указана в условиях акции», — уточняют в Фора-Банке.



Там также напоминают, что карту «Мир» можно оформить на сайте кредитной организации с бесплатной доставкой курьером, а также в любом из офисов банка. Для пенсионеров, работников бюджетной сферы и студентов предусмотрено бесплатное обслуживание карт «Мир» Фора-Банка, следует из его сообщения.