Рубль укрепляется к доллару и евро через час после старта торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:53 мск курс доллара расчетами «завтра» потерял 14,25 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 72,1575 рубля. Курс евро на тот же момент времени равнялся 87,865 рубля (минус 17 копеек).

Курсовые диапазоны с начала сессии составляют 72,095—72,43 рубля за доллар и 87,8195—88,19 рубля за евро.



С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.