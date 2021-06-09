Россияне участвуют в краудфандинговых проектах не ради инвестиционной выгоды, а в бескорыстном желании решить социальную проблему или помочь автору идеи деньгами, пишет «Коммерсант» . Исследователи краудфандинговой платформы Planeta.ru и Ассоциации операторов инвестиционных платформ спросили участников крауд-проектов, почему они поддерживают чужие идеи. Более трети пользователей (34%) финансируют краудфандинговые проекты, потому что хотят помочь решить поставленную автором проблему или их «цепляет» идея крауд-кампании, 26% заявили, что вкладывают деньги, когда им нравится автор проекта.

Гендиректор и сооснователь Planeta.ru Федор Мурачковский отметил, что в этом своеобразие краудфандинга в России: в Европе и Америке люди, вкладываются, как правило, чтобы получить «интересное вознаграждение по сниженной цене». Регулярно запускаются и бизнес-проекты, и технологические, но самыми популярными категориями являются все-таки категории «Общественные инициативы» и «Музыка». По словам Мурачковского, по результатам 2020 года наиболее результативными стали проекты в категории «Литература и журналистика» — на них пришлось 43 млн рублей при общем сборе Planeta.ru за прошлый год в 209 млн рублей. Самой успешной Мурачковский называет категорию «Наука и просвещение»: 83% проектов достигают заявленной цели.

В России о желании получить часть будущей прибыли за участие в крауд-кампаниях говорят только 12% респондентов, 11% поддерживают таким образом друзей и знакомых, 10% респондентов отметили, что им нравится философия краудфандинга, 7% при этом выбрали сразу несколько ответов или предложили свои. Большинство (80%) пользователей отметили, что количество участников проекта для них не имеет значения, для 71% неважно, запущен ли проект известными людьми или организациями. Мужчины поддерживают крауд-проекты чаще, чем женщины: 52% против 48%. Участие в таких инициативах интересно, как правило, людям в возрасте от 25 до 34 лет (35%) и от 34 до 44 лет (32%). Почти половина опрошенных (42%) поддерживают от двух до пяти проектов одновременно, 1% респондентов поддерживает больше 100 проектов одновременно. Средний чек пожертвования на платформе в 2020 году составил 1 349 рублей. За прошедшие месяцы 2021 года, по данным платформы, средний чек составляет 1 505 рублей.

Участников опроса Planeta.ru попросили написать ассоциации к слову «краудфандинг». Исполнительный директор Ассоциации операторов инвестиционных платформ Кирилл Косминский отмечает, что самыми частыми оказались ответы про массовость и единение, что подчеркивает, что краудфандинг в первую очередь не про деньги, а про людей.