Публикация порталом ProPublica данных о размере уплачиваемого американскими миллиардерами подоходного налога привела к призывам ввести налог на богатство и стала объектом расследования со стороны Налогового управления США.

Как сообщил во вторник известный своими журналистскими расследованиями портал, подоходный налог, уплаченный в 2014—2018 годах богатейшими американскими миллиардерами, среди которых генеральный директор американской компании Amazon Джефф Безос, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск и глава инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, составляет не более нескольких процентов от роста их богатства в целом.

Состояние Маска, например, увеличилось за указанные пять лет на 13,9 млрд долларов, при этом он отчитался о 1,52 млрд дохода, с которых заплатил налог в 455 млн. Таким образом, на деле Маск заплатил 3,27% налога от суммы, на которую выросло его состояние. Еще меньшую долю перечислил федеральному бюджету богатейший человек мира Безос. При росте состояния в 99 млрд долларов он отчитался о доходе в размере 4,22 млрд, заплатив 973 млн налога (0,98% от суммы, на которую увеличилось его состояние).

Своеобразный рекорд минимальной «налоговой ставки» установил 90-летний Уоррен Баффет. Его состояние выросло на 24,3 млрд долларов, при этом он отчитался о доходе в 125 млн и заплатил 23,7 млн налога (0,1% от суммы, на которую выросло его состояние).

Миллиардеры действовали полностью по закону, уплачивая подоходный налог с имеющихся доходов по ставке, которая могла достигать 39,6%. Основную часть их богатства составляют инвестиции в ценные бумаги, владение долями в компаниях, недвижимость. Рост состояния богатейших американцев происходил прежде всего за счет этого и налогом не облагался — с таких активов подоходный налог не платится, пока владелец их не продает.



Хотя в отношении остальных американцев действуют аналогичные правила, такого выгодного соотношения роста богатства к налогу у них нет. Среднее американское домохозяйство «разбогатело» в 2014—2018 годах примерно на 65 тыс. долларов, в основном за счет роста стоимости домов, в то время как общий объем уплаченного подоходного налога за этот период для него составил 62 тыс.

Хотя с точки зрения закона к миллиардерам претензий нет, публикация данных об уплаченных ими налогах вызвала значительный общественный резонанс. Материал ProPublica с комментариями разместили у себя некоторые ведущие американские СМИ, например газета The New York Times и телеканал CBS. Вопрос об этом был задан представителю Налогового управления США Чарльзу Реттигу на слушаниях в сенате в этот же день. Он заявил, что ведомство проведет расследование того, как к журналистам ProPublica попали документы налоговой отчетности богатейших американцев.



Эксперт-экономист Калифорнийского университета в Беркли Гэбриел Цукман в своем Twitter назвал публикацию ProPublica «крупнейшей налоговой историей года, если не десятилетия». «Из открытых источников всегда была понятно, что миллиардеры платят не очень много. Но даже я был удивлен действительной суммой их налогов», — добавил он. Слова Цукмана о крупнейшей налоговой истории сразу подхватили ряд американских СМИ.

Сенатор Элизабет Уоррен, ранее уже выступавшая с идеей обложения налогом не дохода, а крупных состояний, вновь подчеркнула необходимость вернуться к этой теме. «Наша налоговая система подстроена под миллиардеров, которые получают свои состояния не через доход от работы, как большинство семей. Свидетельств более чем достаточно — настало время ввести налог на богатство, чтобы заставить миллиардеров честно вносить свой вклад», — написала она в Twitter .