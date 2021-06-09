Российские фондовые индексы в среду начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:02 мск прибавил 0,27% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 817,65 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,64% и равнялся 1 667,06 пункта.
Самые доходные акции за прошлый год
Выбор пользователей Банки.ру
|Название компании
|Изменения за год
|Покупка
|
+305.73%
|Купить
|
+232.43%
|Купить
|
+198.16%
|Купить
|
+169.51%
|Купить
|
+162.48%
|Купить
В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, не покажут значительных изменений, полагает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. По ее мнению, поддерживать рынок могут нефтегазовые бумаги, импульс к росту которых дадут новые пики цен на нефть.
«В целом среда ожидается еще одним спокойным на макроэкономические события днем, который может характеризоваться консолидацией», — комментирует эксперт.