Российские фондовые индексы в среду начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:02 мск прибавил 0,27% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 817,65 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,64% и равнялся 1 667,06 пункта.

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В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, не покажут значительных изменений, полагает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. По ее мнению, поддерживать рынок могут нефтегазовые бумаги, импульс к росту которых дадут новые пики цен на нефть.

«В целом среда ожидается еще одним спокойным на макроэкономические события днем, который может характеризоваться консолидацией», — комментирует эксперт.