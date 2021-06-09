Банк «Открытие» успешно закрыл книгу заявок по собственным биржевым облигациям серии БО-П08. Объем выпуска составил 10 млрд рублей, ставка купонов — 7,3% годовых, говорится в сообщении банка.
Книга заявок по выпуску была открыта 8 июня 2021 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 7,3—7,4% годовых.
«Несмотря на высокую волатильность на долговом рынке в день сбора книги заявок, объем спроса превысил предложение более чем в два раза, что позволило банку установить ставку купонов по облигациям на уровне нижней границы диапазона — в размере 7,3% годовых. Доходность к оферте через два года составила 7,43% годовых. В процессе сбора книги заявок был применен механизм одновременного проведения «биржевого» и «классического» book-building», — отмечают в банке.
Самые доходные облигации
|Название облигации, эмитент
|
Доходность
в год
|
Дата погашения
или оферты
|
ПР-Лизинг-001Р-01
ПР-Лизинг
|
19.58%
|
28.06.2021
погашение
|Купить
|
Тинькофф Банк-001P-01R
Тинькофф Банк
|
13.01%
|
23.04.2021
погашение
|Купить
|
КарМани МФК-03-боб
КарМани МФК
|
11.79%
|
26.06.2021
погашение
|Купить
|
Онлайн Микрофинанс-БО-02
Онлайн Микрофинанс
|
11.75%
|
08.03.2022
погашение
|Купить
|
ЧЗПСН-Профнастил-01-боб
ЧЗПСН-Профнастил
|
11.47%
|
26.06.2021
погашение
|Купить
Поясняется, что высокий интерес к размещению выпуска биржевых облигаций банка «Открытие» проявили все основные категории инвесторов: банки, управляющие и страховые компании, а также физические лица.
Техническое размещение выпуска облигаций состоится 10 июня 2021 года на Московской бирже. Облигации удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Организаторами выпуска выступят банк «Открытие», БК «Регион», МКБ, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Газпромбанк. Технический андеррайтер — банк «Открытие».