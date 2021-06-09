Банк России 10 июня выпускает памятную серебряную монету номиналом 3 рубля, посвященную 300-летию образования Кузбасса, сообщает пресс-служба регулятора.
На оборотной стороне монеты расположены: рельефные изображения контура Кемеровской области — Кузбасса, логотипа празднования 300-летия Кузбасса, монумента «Золотая Шория», горнолыжного курорта «Шерегеш», Барнаульских ворот Кузнецкой крепости; изображения, олицетворяющие промышленную мощь региона, выполненные в рельефе и технике лазерного матирования.
Тираж монеты — 3 тыс. штук.