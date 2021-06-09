1 июня 2021 года валютные чистые активы банковского сектора России достигли очередного исторического рекорда — минус 21,1 млрд долларов. В отрицательную зону они вошли в ноябре 2020 года. Предыдущий рекорд был установлен перед самым кризисом 2008—2009 годов — 1 августа 2008 года был достигнут уровень минус 7,2 млрд долларов.