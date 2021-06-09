Госдума 9 июня приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Бюджетный кодекс, устанавливающие возможность регионов замещать коммерческие кредиты бюджетными. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Президент РФ Владимир Путин ранее в послании Федеральному собранию заявил, что задолженность регионов по коммерческим кредитам, которая превышает 25% собственных доходов, будет замещена бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года.



Законом предусматривается предоставление регионам бюджетных кредитов из федерального бюджета для финансового обеспечения реализации инфраструктурных проектов и бюджетных кредитов для погашения долговых обязательств по коммерческим кредитам.

Устанавливается, что проекты правовых актов правительства РФ о порядке и распределении бюджетных кредитов регионам на реализацию инфраструктурных проектов направляются в Совет Федерации и Государственную думу и подлежат рассмотрению трехсторонней комиссией по вопросам межбюджетных отношений.

Как отметил в ходе обсуждения на пленарном заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин, это решение сразу снимет несколько проблем.

«Более 300 миллиардов выделяется на замещение коммерческих кредитов бюджетными. Коммерческие кредиты, которые брали много лет назад, в обслуживании стоят зачастую десять и более процентов. Это более 30 миллиардов средств, которые регионы тратили, перечисляя банкам за обслуживание. Сейчас деньги останутся в регионах на решение задач, которые в каждой области, в каждом субъекте Российской Федерации существуют», — указал он.

При этом, заявил Володин, немаловажно, что эти средства вернутся в банки, а банки будут их размещать. «Это значит, средства пойдут в экономику на реализацию в том числе бизнес-проектов», — пояснил он.

Среди причин закредитованности регионов он назвал тот факт, что в свое время практически сравнялась стоимость банковских денег и бюджетных кредитов.

«Бюджетный кредит стоит 0,1%, а раньше стоимость доходила до 4%. В итоге стали брать больше банковских кредитов, и Минфин (это было лет 15 назад), ослабив дисциплину, упустил контроль за этими вопросами. Сейчас нам надо, с одной стороны, решить вопросы, которые регионы не в состоянии [решить], с другой стороны, усилить этот контроль», — сказал спикер Госдумы.

Как ранее пояснял председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, меры, предусмотренные инициативой, позволят регионам только в 2021 году сэкономить 217,1 млрд рублей. «То есть в 2021 году, вместо того чтобы возвращать эти средства, регионы страны смогут направить их на решение самых насущных проблем граждан», — заявил парламентарий.



Законом также предлагается перенести предельный срок внесения в ГД проекта федерального бюджета с 1 октября на 15 сентября текущего года и увеличить срок рассмотрения изменений в федеральный закон о федеральном бюджете с 25 до 30 дней. Кроме того, сокращается срок представления распорядителями средств федерального бюджета годовой отчетности в Счетную палату Российской Федерации на 15 дней — с 1 апреля на 15 марта текущего финансового года.

«Это ускорит доведение средств до регионов. Субъекты РФ смогут заранее планировать свои бюджетные расходы, заключать все необходимые контракты еще до 1 января и уже с начала года начинать финансирование», — пояснил Вячеслав Володин.

Законом предусмотрено вступление в силу этих положений с 1 января 2022 года.