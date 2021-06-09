Эксперты в апреле 2021 года обнаружили ряд целевых атак, которые проводились через браузер Chrome с применением ранее неизвестных эксплойтов нулевого дня, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского». Один из них позволял удаленно выполнять код в браузере, а второй, написанный для работы с новейшими и самыми распространенными сборками Windows 10, — повышать привилегии. В настоящий момент уязвимости исправлены.

Также в цепочке атаки применяются и другие вредоносные модули. Один из них, стейджер, уведомляет об успешной эксплуатации уязвимости, а также загружает и запускает с удаленного сервера более сложный модуль вредоносного ПО. Он используется для установки двух исполняемых файлов, которые притворяются легитимными файлами ОС Microsoft Windows. Один из них может загружать и выгружать файлы, создавать процессы, уходить в сон на заданное время и удалять себя со скомпрометированного устройства.