В прошлом году количество физических точек обслуживания потребителей финансовых услуг, несмотря на развитие дистанционных сервисов, увеличилось на 16,4%. К концу 2020 года в России насчитывалось более 5 млн офисов финансовых организаций, банкоматов, платежных терминалов, почтовых отделений с банковскими услугами, магазинов с услугой cash-out и других точек, говорится в аналитической справке Банка России .

«Население и бизнес пока не готовы полностью отказаться от физического обслуживания финансовыми организациями. Интернет покрывает еще не всю территорию страны (особенно отдаленные, малонаселенные и труднодоступные территории), каналы предоставления дистанционных финансовых услуг не всегда адаптированы к нуждам всех групп населения (в том числе людей с инвалидностью, пожилых граждан), а некоторые потребители в силу различных причин не могут или не готовы воспользоваться дистанционной формой взаимодействия, отмечается в справке», — указал регулятор.

Отмечается, что в последние годы Банк России уделяет особое внимание развитию кредитными организациями так называемых «облегченных» форматов банковского обслуживания. Так, к концу 2020 года банковские операции проводились в 35,9 тыс. почтовых отделений, или 95% всех отделений связи, имеющих доступ к Интернету. Получить наличные деньги в кассах магазинов можно было почти в 4,5 тыс. точек.

«Банк России поддерживает тренд на расширение видов финансовых услуг, предоставляемых именно в таких форматах, а также на повышение качества этих услуг. Регулятор видит возможности для дальнейшего развития дистанционных каналов, однако считает важным, чтобы этот процесс был сбалансированным», — сказано в релизе.