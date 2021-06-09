Банк России подготовил изменения в стандарты эмиссии ценных бумаг. Регулирование выпуска «зеленых» облигаций будет учитывать первую национальную таксономию «зеленых» проектов и национальную верификацию устойчивых финансовых инструментов, которые находятся на согласовании в правительстве РФ. Соответствующий проект нормативного акта Банка России опубликован для оценки регулирующего воздействия.

«Действующие стандарты эмиссии предусматривают соответствие «зеленых» облигаций российских компаний международным принципам и стандартам в сфере экологии и устойчивого финансирования, таким как принципы ICMA (International Capital Market Association) или GBP (Green Bond Principles). Предлагаемые изменения позволят эмитентам также маркировать свои облигации как «зеленые», если они направлены на финансирование проектов, являющихся «зелеными» в соответствии с российской таксономией», — указал регулятор.

Отмечается, что появление национальной системы верификации позволяет либерализовать условия выпуска «зеленых» и социальных облигаций. Теперь у эмитента будет право самостоятельно определить в проспекте последствия нецелевого использования привлеченных инвестиций. Право требовать выкупа или досрочного погашения облигаций перестает быть обязательным. Эмитент сможет использовать полученные от размещения облигаций денежные средства до направления их на финансирование «зеленых» проектов, предусмотрев соответствующие положения в политике по управлению денежными средствами.

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«Изменения в стандарты эмиссии также направлены на гармонизацию с международными подходами к определению облигаций устойчивого развития, например проведение верификации не только конкретного проекта, но и политики эмитента, предусматривающей подходы к выбору проектов для финансирования, в тех случаях, когда конкретный проект на предэмиссионной стадии еще не выбран», — сказано в сообщении.

Подготовленные поправки позволяют эмитентам в решении о выпуске и проспекте идентифицировать облигации как облигации устойчивого развития. Такие облигации могут быть выпущены при целевом направлении привлеченных средств и в «зеленые», и в социальные проекты при соблюдении требований, установленных для «зеленых» и социальных облигаций.