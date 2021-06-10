Ежегодная международная конференция ZeroNights, посвященная практическим аспектам информационной безопасности, в десятый раз пройдет 25 августа в Санкт-Петербурге. Мероприятие состоится по адресу: Кожевенная линия, д. 40, «Севкабель Порт».

Среди участников конференции — технические специалисты, администраторы, руководители и сотрудники служб ИБ, пентестеры, программисты и все, кто интересуется прикладными аспектами отрасли «Информационная безопасность».



Послушать доклады ключевых спикеров и выступления основной программы можно будет в клубе «МорзеЕ», где проходят популярные фестивали и концерты известных во всем мире рок-музыкантов и хип-хоп-исполнителей.



Часть выступлений будет проходить в формате open-air на просторной набережной. Крытые трибуны обеспечат слушателям комфорт в любую погоду.

Помимо докладов организаторы обещают множество тематических активностей. Более подробная информация и условия участия — на официальном сайте конференции.

Организаторы приветствуют расширение программы ZeroNights активностями от партнеров и приглашают к взаимодействию. Предложения можно направить на почту: pr@zeronights.org.