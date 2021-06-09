Государственная дума приняла закон, направленный на обеспечение равных условий в предоставлении «ипотечных каникул» заемщикам. В их число вошли самозанятые, получающие доходы от предпринимательской или иной деятельности с применением специальных налоговых режимов, говорится на сайте нижней палаты парламента. Так, заемщик может уменьшить или приостановить выплаты ипотечного кредита на срок до полугода.

Самозанятым станет проще получить «ипотечные каникулы» Он позволит воспользоваться «ипотечными каникулами» всем заемщикам на равных и справедливых условиях.

Как отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, все больше российских граждан выбирают для себя возможность зарегистрироваться как самозанятые, но сейчас в случае сложной жизненной ситуации они не могут претендовать на «ипотечные каникулы», ведь у них нет возможности предоставить справку 2-НДФЛ от работодателя. Володин подчеркнул, что принятые поправки «разрешат самозанятым подтверждать снижение дохода другими документами. Это позволит защитить и поддержать наших граждан, что особенно важно в сложных экономических условиях, связанных с последствиями пандемии коронавируса».

Уточнен перечень документов, подтверждающих нахождение заемщика в трудной жизненной ситуации, это могут быть: справка о полученных физлицом доходах и удержанных суммах налога; справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход по формам, утвержденным Федеральной налоговой службой; книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций ИП и другие. Эти документы должны подтвердить снижение среднемесячного дохода заемщика.