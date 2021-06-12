СберБанк и «СберАвто» увеличили единовременный лимит платежа при покупке авто с 1 млн рублей до 5 млн. Увеличение лимита значительно упрощает онлайн-покупку авто и позволяет завершить операцию в несколько кликов, сообщает пресс-служба кредитной организации. Ранее суточный лимит составлял 1 млн рублей.

«Оплатить покупку клиент может непосредственно в приложении «СберАвто». Для удобства пользователей реализована услуга «Безопасная сделка», когда «СберАвто» резервирует сумму оплаты покупателя, при этом продавец получит деньги после того, как новый владелец поставит автомобиль на учет в установленный срок. Таким образом, «СберАвто» выступает гарантом безопасной сделки для обеих сторон», — комментирует вице-президент СберБанка, председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.

«СберАвто» — сервис для онлайн-покупки автомобилей, оформления автокредита и страхования. Совершить покупку можно не выходя из дома, с помощью нескольких сообщений в чате приложения или на сайте.

Мобильное приложение «СберАвто» можно скачать в AppStore или Google Play.