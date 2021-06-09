Госдума на заседании 9 июня приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий расширение функционала банковских платежных агентов (субагентов) путем предоставления им права приема наличных денег от юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) для зачисления их на банковские счета.

Документ был инициирован депутатом от фракции ЛДПР Андреем Луговым. Поправки вносятся в законы «О национальной платежной системе» и «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ».



Документ направлен на устранение одной из существенных проблем для малого и микробизнеса, связанной с высокой административной и финансовой нагрузкой при внесении наличной выручки на счет, а также недостаточным количеством отделений и устройств для приема наличных денег в шаговой доступности, говорится в пояснительной записке.

«Малые и микропредприятия на сегодня занимают существенную долю бизнеса. Зачастую расходы на инкассацию достигают 20% выручки таких предприятий и складываются из нескольких составляющих — кассовое обслуживание, затраты на перевозку, пересчет наличности и т. д. Высокие расходы способствуют тому, что многие организации отказываются от несения наличных на счет в нарушение закона, что приводит к росту теневой экономики», — указывает автор законопроекта.

При этом многие банки не имеют ресурсов на поддержание такой сети собственных автоматических приемных устройств, но имеют разветвленную сеть банковских платежных агентов с большим количеством банкоматов по всей территории Российской Федерации, в том числе в удаленных регионах. Использование оборудования банковских платежных агентов для внесения наличной выручки позволило бы организациям в любое время сдавать наличные денежные средства для зачисления на свой расчетный счет даже при отсутствии в регионе отделения того банка, в котором открыт счет, отмечает автор документа.