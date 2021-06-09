Госдума приняла во втором чтении законопроект, в соответствии с которым Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет инициировать внесудебную блокировку сайтов платежных организаций, через которые игроки переводят деньги нелегальным онлайн-казино и лотереям. Документ инициировали председатель комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев и глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

Законопроект разработан для совершенствования механизмов противодействия незаконной деятельности по организации и проведению лотерей и азартных игр в Интернете путем ограничения переводов денежных средств по поручениям физических лиц прямо либо через иностранных поставщиков платежных услуг в пользу организаторов такой деятельности.

Предусматривается ограничение переводов денежных средств, в том числе трансграничных и электронных денежных средств, по поручениям физлиц прямо либо через иностранных поставщиков платежных услуг в пользу организаторов незаконной деятельности по организации и проведению лотерей и азартных игр. Вводится перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и обязанность кредитной организации отказать в проведении операции по переводу денежных средств лицам, включенным в этот перечень. Также запрещается принимать платежи в пользу лиц, включенных в этот перечень, платежным агентам, операторам связи и операторам почтовой связи.

При этом законопроектом предусматриваются переходные положения, устанавливающие период, в течение которого кредитные организации, платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи, заключившие договоры с этими лицами до принятия законопроекта, обязаны их расторгнуть. Для информирования банков и платежных агентов ФНС будет вести открытый перечень организаторов азартных игр и лотерей, которые имеют разрешения на свою деятельность.

Согласно законопроекту, ФНС наделяется полномочиями по ведению и размещению на своем официальном сайте перечня иностранных банков, оказывающих услуги приема платежей с использованием платежных карт лицам, включенным в перечень лиц, в адрес которых запрещены переводы денежных средств. ФНС получит право направлять в Банк России информацию о выявленных ею случаях переводов денежных средств российскими банками в пользу лиц, включенных в перечень, в адрес которых запрещены переводы денежных средств, и в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр, для принятия Банком России в отношении таких кредитных организаций и их должностных лиц мер, предусмотренных законодательством.

В закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предлагается внести запрет на обслуживание лиц, оказывающих услуги через сайт, внесенный в перечень доменов с запрещенной к распространению на территории России информацией, для всех организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Решение о внесении доменных имен в соответствующий перечень будет принимать ФНС.

Поправками предусматривается размещение в Интернете на официальном сайте органа государственного надзора сведений о лицах, включенных в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр.