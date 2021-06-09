Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который позволит создавать в России личные фонды для управления имуществом и бизнесом. С принятием закона у граждан появится новая форма реализации права наследования, гарантированного Конституцией, говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Законом предусматривается возможность создания не только наследственных («посмертных») фондов, но и «прижизненных» личных фондов, создаваемых и действующих при жизни учредителя и продолжающих существовать после его смерти. «Преимущество таких фондов в том, что учредитель может сам проконтролировать процесс создания фонда, отрегулировать его деятельность и минимизировать возможные риски», — отметил один из авторов закона председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

В этих целях в Гражданский кодекс вводится понятие «личный фонд». Таковым будет признаваться унитарная некоммерческая организация, учрежденная гражданином либо после его смерти нотариусом, осуществляющая управление переданным ей этим гражданином или унаследованным от этого гражданина имуществом в соответствии с утвержденными им условиями управления.

Таким образом, «посмертный» наследственный фонд будет являться разновидностью личного фонда, с некоторыми особенностями правового регулирования.

Что касается существующих в настоящее время фондов, которые преследуют благотворительные, культурные, образовательные или иные социальные, общественно полезные цели, они получают в ГК РФ новое наименование — «общественно полезные фонды». То есть в законодательстве общественно полезные фонды и личные фонды будут существовать в качестве различных организационно-правовых форм некоммерческих унитарных организаций.

Личный фонд может быть учрежден бессрочно или на определенный срок.

Имущество, передаваемое учредителем личному фонду при создании, принадлежит личному фонду на праве собственности. Учредитель не имеет прав на имущество созданного им фонда. Стоимость передаваемого имущества не может быть менее 100 млн рублей (определяется на основании оценки его рыночной стоимости). Указанное правило о стоимости имущества не распространяется на наследственные «посмертные» фонды.

При этом безвозмездная передача имущества в личный фонд иными лицами не допускается.

Личные фонды могут осуществлять управление имуществом как с передачей дохода выгодоприобретателям, так и без передачи. «Например, в целях сохранения имущества и увеличения его стоимости», — сообщил Крашенинников.

Выгодоприобретателями личного фонда могут быть любые лица, за исключением коммерческих организаций. Учредитель личного фонда не может быть выгодоприобретателем, если иное не предусмотрено уставом фонда.

Права выгодоприобретателя личного фонда не могут переходить к другим лицам. На права выгодоприобретателя не может быть обращено взыскание по обязательствам выгодоприобретателя.

Личный фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей целям, определенным уставом личного фонда, и необходимой для достижения этих целей. Для осуществления предпринимательской деятельности личный фонд вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них.