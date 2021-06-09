Госдума на пленарном голосовании во вторник проголосовала за протокольное поручение комитету по финансовому рынку запросить в ЦБ и АСВ информацию о том, где, в каком количестве и в каком объеме в настоящее время находятся нераспределенные средства, перечисленные в НПФ. Инициаторами поручения стали депутаты от фракции КПРФ Вера Ганзя, Николай Коломейцев, Алексей Куринный и Николай Осадчий.

«Комитету Госдумы по финансовому рынку запросить в Банке России и АСВ информацию о том, где, в каком количестве и объеме в настоящее время находятся нераспределенные средства, перечисленные в НПФ значительные пенсионные взносы 538,5 тыс. застрахованных лиц — граждан РФ. Каким способом и в какие сроки планируются выплаты застрахованным лицам причитающихся им средств?» — говорится в тексте поручения.

Также депутаты намерены запросить в АСВ информацию о том, по какому количеству НПФ и на какую сумму «переданы документы в МВД РФ, Следственный комитет, Генпрокуратуру РФ по факту преднамеренного банкротства и нецелевого использования средств накопительных пенсионных взносов НПФ».

По данным Банка России, за период полноценного функционирования накопительной пенсионной системы с 31 декабря 2005 года до 31 марта 2015-го совокупный объем пенсионных накоплений достиг 3,35 трлн рублей. На момент заморозки пенсионной накопительной системы (конец 2014 года) 538,5 тыс. застрахованных лиц получали пенсии без накоплений, напоминают депутаты. В разные периоды времени в стране функционировали 112 НПФ, это число сократилось до 29 НПФ по состоянию на конец 2020 года (то есть 83 НПФ по разным причинам прекратили свое существование), констатируют депутаты.