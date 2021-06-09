2020 год прошел под эгидой борьбы с пандемией, развитие которой было непредсказуемо. Подобная критическая ситуация наглядно демонстрирует, насколько хрупким может быть наше благополучие. И пусть борьба с опасным вирусом не закончена, однако уже сейчас можно смело сделать вполне определенный вывод: страхование — это надежный инструмент сохранения своего бизнеса, времени и здоровья.



В компании «Ингосстрах-Жизнь» нам рассказали о наиболее востребованных продуктах страхования среди бизнеса, а также о том, почему предполагать, что может случиться непредвиденное, это не просто норма, а основное правило жизни успешного человека.

Страхование сотрудников как новый этап развития цивилизации

Пандемия преподала хороший урок даже самому устойчивому, на первый взгляд, бизнесу. Это та ситуация, которую не в силах был полностью просчитать даже самый опытный эксперт. Каждый человек ощутил в полной мере: насколько хрупок мир, который его окружает, а здоровье — это истинная ценность, вернуть которую иногда невозможно даже с помощью огромных вложений. Сотрудник любой организации в подобной кризисной ситуации мог достаточно объективно оценить, насколько грамотно компания подходит к своей кадровой политике.

Особо востребованным стало страхование сотрудников от несчастных случаев и болезней. Это динамически развивающееся направление услуги, позволяющей бизнесу сохранить ценные кадры, увеличить лояльность персонала и предлагающей наиболее цивилизованный и экономичный способ поддержки сотрудника в непредвиденных обстоятельствах.

Подобное страхование доступно по цене любой организации: высокие страховые суммы обеспечиваются за счет сравнительно небольших взносов, при этом уменьшается налогооблагаемая база, так как страховые взносы и выплаты не подпадают под НДС. Также данная услуга открывает новые возможности для мотивации персонала — компания сможет таким образом поощрить наиболее важных и ключевых сотрудников.

Лечение без страховки может обойтись в миллионы

В случае с критическими заболеваниями огромную роль играет не только своевременность диагностики и лечения, но и их соответствие самым современным методам. Когда речь заходит о сложных случаях — лечении рака или необходимости трансплантации жизненно важных органов, выясняется, что операцию могут выполнить лишь несколько врачей во всем мире. Без страховки все бремя расходов ляжет на пациента, а счета за такое лечение могут достигать десятков миллионов рублей.

Страховая компания «Ингосстрах-Жизнь» предлагает при максимальном покрытии оплату расходов, связанных с лечением. Они включают в себя проживание в стране, где проводятся процедуры, ежедневные расходы и даже услуги переводчика. При заключении договора клиент может самостоятельно выбрать размер покрытия в зависимости от своих потребностей и финансовых возможностей.

Накопительное страхование жизни — деловой подход к самому важному

Рынок страхования постоянно развивается и предлагает все более разнообразные инструменты для защиты от непредвиденных ситуаций и проблем со здоровьем. Компания «Ингосстрах-Жизнь» активно развивает линейку «Авантаж» и в прошлом году запустила продукт под названием «Авантаж Инвест. Немедленный аннуитет». В рамках продукта действует страховое покрытие, которое активируется со дня вступления договора в силу. Также клиенты без дополнительной оплаты могут в любое время воспользоваться быстрым каналом доступа к медицинским консультациям «Телемедицина», в том числе в экстренных случаях.

Также данная программа позволяет клиенту зафиксировать, а затем получить гарантированный доход в течение всего срока действия договора. Его отличием от традиционных программ инвестиционного и накопительного страхования является гарантированный уровень дохода, который зафиксирован в договоре и будет выплачиваться клиенту в полном объеме. Подобная стабильность и гарантия в столь неустойчивой ситуации в мире — на вес золота.

Накопительное страхование жизни — надежная и долгосрочная инвестиция в себя. Страховая компания составляет инвестиционный портфель в соответствии с требованием действующего законодательства и потребностями клиента.

Очевидно, что страхование — это возможность разумно минимизировать возможные издержки и проблемы из-за ситуаций, на которые повлиять просто невозможно. В современном мире использование его возможностей давно не прихоть, а необходимость. Каждый, кто ответственно планирует свое будущее, должен об этом помнить и решить для себя, насколько важно для него быть уверенным в завтрашнем дне.