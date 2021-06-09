Сводный опережающий индекс Composite leading indicators (CLI) для России, указывающий на перспективы экономической активности, в мае составил 101 пункт против 100,7 пункта в апреле, свидетельствуют данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Показатель в большинстве других стран неформального клуба БРИК также поднялся в отчетном месяце: в Индии — до 98,6 с 98,4 пункта месяцем ранее, в Китае — до 102,5 против 102,2 пункта, а в Бразилии — снизился до 102,5 со 102,8 пункта.

«Среди основных развивающихся экономик CLI для России и промышленного сектора Китая продолжает указывать на стабильный рост, в то время как в Индии темпы роста продолжают замедляться. В Бразилии CLI продолжает указывать на замедление роста», — оценивает ситуацию ОЭСР.

Кроме того, агрегированный CLI стран «большой семерки» вырос в минувшем месяце до 100,5 пункта с апрельского уровня в 100,3 пункта. Показатель поднялся во всех странах, самый заметный рост был зафиксирован в Германии, самыми слабыми темпами показатель увеличивался в Японии.

ОЭСР выпускает опережающий индикатор для ранних сигналов экономического роста или спада (на период шесть — девять месяцев). Он учитывает ряд показателей, предшествующих изменению динамики макропоказателей, и может считаться краткосрочным прогнозом развития экономики.