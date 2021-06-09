Банк России установил официальные курсы валют на 10 июня.

Курс доллара снизился на 74,27 копейки, составив 72,0829 рубля (72,8256 рубля на 9 июня). Курс евро понизился на 83,19 копейки до 87,8114 рубля (88,6433 рубля на 9 июня).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 14:03 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 72,11 рубля (минус 19 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 87,93 рубля (минус 11 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 71,98—72,43 рубля за доллар и 87,69—88,19 рубля за евро.