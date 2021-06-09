Рубль в мае укрепился к доллару, евро и более широкой корзине ключевых иностранных валют, свидетельствуют данные опубликованной Центробанком сводки «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе — мае 2021 года» .

По номинальному курсу рубль в мае укрепился к доллару по сравнению с апрелем этого года на 2,8%, по реальному — на 2,7%. По реальным курсам Центробанк изначально публикует оценочные данные, которые затем могут корректироваться.

По сравнению с декабрем 2020 года рубль сохранил стабильность к доллару по номинальному курсу и, по оценке, укрепился на 0,5% по реальному.

В январе — мае 2021 года рубль оказался слабее по отношению к доллару, чем в аналогичный период 2020-го, на 7,4% по номинальному курсу и на 5,2% по реальному.

Средний номинальный курс доллара в мае текущего года составил 74,04 рубля против 76,09 рубля в апреле. Средний курс с начала текущего года — 74,63 рубля за доллар.

Укрепление рубля к евро в мае по отношению к предыдущему месяцу составило 1% по номинальному курсу и 1,3% по реальному. По сравнению с декабрем прошлого года зафиксировано укрепление на 0,2% по номинальному курсу, а по реальному оно оценивается в 1,5%.

В январе — мае 2021 года курс рубля к евро снизился на 15,7% в годовом выражении по номинальному курсу и на 12,2% по реальному.

Средний номинальный курс евро в мае 2021-го составлял 89,89 рубля против 90,81 рубля в апреле. Средний номинальный курс за пять месяцев с начала текущего года — 89,96 рубля за евро.

Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам повысился в мае по сравнению с апрелем этого года на 1,4%, реальный, по оценке, — на 1,8%. По сравнению с декабрем-2020 укрепление рубля составило 0,3% и 1,4% соответственно. Ослабление в январе — мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года равнялось 11,2% по номинальному курсу и оценивается в 8,8% по реальному.



Эффективный курс рубля рассчитывается в 2021 году на базе курсов валют 41 ключевого торгового партнера РФ в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте России. Согласно данным ЦБ, крупнейшими торговыми партнерами страны сейчас являются Китай, Германия, Нидерланды, Белоруссия и США. В 2020-м показатель рассчитывался на базе курсов валют 43 стран, а пятое место занимала Италия.