Центробанк вынес постановление о привлечении Модульбанка к административной ответственности за нарушения при работе с кредитными историями. Информация об этом опубликована в среду, 9 июня, на сайте регулятора.

Банк привлечен к ответственности по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), распространяющейся на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.



В данном случае предусмотрен административный штраф в отношении юридического лица. Штраф для должностных лиц по статье 14.29 КоАП может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс.

Постановление пока не вступило в законную силу.



Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждению направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.

