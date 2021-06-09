Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ заметно выросло в годовом выражении, чистый отток капитала частного сектора (чистое кредитование нерезидентов) — сократился, свидетельствует представленная Банком России «Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации в январе — мае 2021 года» .

По оценке ЦБ, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ за пять месяцев составило 35,8 млрд долларов, увеличившись на четверть по сравнению с показателем января — мая 2020 года.

«Рост профицита торгового баланса был обусловлен более активным восстановлением объема экспорта товаров по сравнению с импортом. Значимую роль в укреплении текущего счета сыграло также сокращение отрицательного сальдо баланса услуг в результате сохраняющихся ограничений на международные туристские поездки», — объясняют в Центробанке.

«Положительное сальдо финансовых операций частного сектора в январе — мае 2021 года сложилось на более низком, чем годом ранее, уровне и составило 24,6 млрд долларов США. В отличие от тенденции прошлых лет, вклад банковского сектора в динамику показателя был относительно небольшим. Определяющими стали операции прочих секторов, направленные как на снижение обязательств перед нерезидентами, так и на увеличение вложений в финансовые активы за рубежом», — отмечается в материале.

Напомним, в конце 2018 года ЦБ изменил терминологию в статистике внешнего сектора, начав вместо понятия «чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором» использовать термин «финансовые операции частного сектора». Как разъяснялось в материалах ЦБ, положительное сальдо финансовых операций частного сектора соответствует чистому кредитованию, отрицательное — чистому заимствованию.



Из материалов к «Оценке ключевых агрегатов платежного баланса» также следует, что резервные активы выросли на 12,7 млрд долларов «вследствие операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила и управления резервными активами».