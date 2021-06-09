Кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы и жилищные накопительные кооперативы будут исполнять требования нормативных актов Банка России о ведении бухучета и составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности с 2025 года, а не с 2022 года, как планировалось раньше, сообщается на сайте регулятора.

Как уточняется, указание об этом будет разработано в III квартале этого года.

Регулятор принял это решение в связи с влиянием на рынок пандемии COVID-19. Также был принят во внимание некоммерческий характер деятельности кооперативов.



До 2025 года кооперативы продолжат вести бухучет в соответствии с нормативными правовыми актами Минфина России.