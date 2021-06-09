Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев считает непростым, но оправданным решение о повышении пенсионного возраста в стране, которое было принято в 2018 году. Об этом он заявил на совместном заседании высшего и генерального советов партии в среду, передает ТАСС.

«Это было крайне непростое решение, однако его нужно было принять, чтобы у нас возник постоянно действующий механизм повышения пенсий в будущем и гарантии устойчивости финансовой системы страны», — сказал Медведев. Он напомнил, что перед пенсионной реформой тщательно анализировался международный опыт, поскольку «абсолютное большинство стран решения такого рода по пенсионному возрасту и пенсионным гарантиям приняли раньше России». «Поэтому мы пошли на этот шаг осознанно, как ответственная политическая сила», — подчеркнул председатель партии.

По его словам, при этом «Единая Россия» «немало сделала для защиты граждан предпенсионного возраста». «Была введена уголовная ответственность за отказ таким лицам в приеме на работу или увольнение с работы», — привел пример Медведев. Он также заметил, что «благодаря определенным решениям пенсии по инвалидности, ряд других видов пенсий, социальные надбавки теперь назначаются в беззаявительном порядке». «Мы приняли закон о восстановлении индексации пенсий опекунам, который направлен на поддержку почти 30 тысяч человек. Речь идет о пенсионерах, которые на возмездной основе заключили договор об осуществлении попечительства или опеки над несовершеннолетними. Нам удалось восстановить справедливость в отношении сельских пенсионеров. «Единая Россия» смогла сохранить надбавку к пенсии в 25% для тех, кто более 30 лет проработал на селе и впоследствии переехал в город», — перечислил председатель партии.



Медведев назвал «по-настоящему значимой мерой» введение с лета 2020 года запрета на взыскание социальных выплат. «Для судебных приставов эти выплаты стали недоступны: монетизированные льготы, средства материнского капитала, пенсии в связи с утратой кормильца, выплаты пострадавшим от чрезвычайных ситуаций», — пояснил лидер единороссов. Он также упомянул принятый закон об информировании граждан о причитающихся им средствах социальной поддержки. «Получателями такой помощи в разных формах являются более 50 миллионов граждан. Очень важно, чтобы об этих мерах все знали и могли ими пользоваться», — указал Медведев.