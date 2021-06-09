Основные фондовые торги в РФ завершились в среду в уверенном плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,94% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 843,28 пункта. Индекс РТС поднялся на 1,1% до отметки 1 674,75.

В лидерах роста котировок оказались бумаги «Аэрофлота» (плюс 2,89%), «Яндекса» (плюс 2,67%), ГДР группы TCS (плюс 2,66%), обыкновенные акции «Новатэка» (плюс 2,3%), ВТБ (плюс 2,05%). Акции «Норникеля» подорожали на 1,5%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,03%, «Газпрома» — на 0,3%, Mail.ru — на 0,23%, СберБанка — на 0,22%, Мосбиржи — на 0,2%.

Наиболее заметно снизились в цене АДР HeadHunter (минус 2,09%), обыкновенные акции ЛСР (минус 1,77%), ПИК (минус 1,34%), АФК «Система» (минус 1,04%), «РусГидро» (минус 1,01%). Бумаги «Магнита» подешевели на 0,57%, «Полюса» — на 0,54%.



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«Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов вышли в более уверенный плюс на фоне роста отдельных эмитентов и оптимизма за рубежом», — комментирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«На мировых фондовых биржах в среду установились умеренно оптимистичные настроения. В четверг инвесторы наконец получат важные макроэкономические ориентиры движения в виде заседания ЕЦБ и данных по потребительским ценам в США. Сомнений в том, что инфляция в США в весенние месяцы разогналась до многолетних пиков, уже нет. Тем не менее рынки, после публикации первых высоких цифр в предыдущие недели, вернулись к оптимистичному настрою, и весьма вероятно, что позитив сохранится даже после выхода инфляционных данных в четверг», — рассуждает эксперт.