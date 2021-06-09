Рубль показал едва заметные разнонаправленные изменения к доллару и евро по итогам основной валютной сессии среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 72,27 рубля, что на 3 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 88,07 рубля (плюс 4 копейки).



В течение сессии было проведено 42,1 тыс. сделок с долларом почти на 2,3 млрд долларов и 6,1 тыс. сделок с евро на 251 млн евро. Диапазоны по курсам равнялись 71,98—72,43 рубля за доллар и 87,69—88,21 рубля за евро.

«Валютный сектор продолжает привлекать к себе много внимания. Доллар сегодня пробивал 72 рубля вниз, но дальнейшее снижение пока не реализовалось. <…> На стороне рубля минимум три драйвера: дорогая нефть, дедолларизация ФНБ и предстоящее повышение ключевой ставки Центробанком», — пишет старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«В качестве причин для укрепления рубля за последнее время мы рассматриваем сочетание нескольких факторов. В их числе: дальнейшее ослабление санкционных угроз и снижение геополитической премии за риск в ожидании встречи лидеров США и РФ; новые максимумы по нефти (среду стоимость марки Brent поднималась до 72,85 доллара, что стало новым пиком с мая 2019 года); ожидания рынком «ястребиных» действий ЦБ в части процентной политики; конвертация валютной выручки экспортерами в рамках подготовки к дивидендным выплатам», — комментирует начальник отдела банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

