Минфин России по итогам двух аукционов в среду разместил облигации федерального займа на общую сумму 81,85 млрд рублей, следует из сообщений на сайте ведомства.
Так, на аукционе по ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26235RMFS с погашением 12 марта 2031 года, в рамках которого объем предложения соответствовал остатку, доступному для размещения в указанном выпуске, были размещены облигации на 60,987 млрд рублей, в то время как спрос достигал 147,999 млрд. Выручка от размещения составила 56,039 млрд рублей.
Цена отсечения равнялась 90,5755% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,39% годовых, средневзвешенная цена — 90,6418% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,38% годовых.
Самые доходные облигации
|Название облигации, эмитент
|
Доходность
в год
|
Дата погашения
или оферты
|
ПР-Лизинг-001Р-01
ПР-Лизинг
|
19.58%
|
28.06.2021
погашение
|Купить
|
Тинькофф Банк-001P-01R
Тинькофф Банк
|
13.01%
|
23.04.2021
погашение
|Купить
|
КарМани МФК-03-боб
КарМани МФК
|
11.79%
|
26.06.2021
погашение
|Купить
|
Онлайн Микрофинанс-БО-02
Онлайн Микрофинанс
|
11.75%
|
08.03.2022
погашение
|Купить
|
ЧЗПСН-Профнастил-01-боб
ЧЗПСН-Профнастил
|
11.47%
|
26.06.2021
погашение
|Купить
Также были размещены облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52003RMFS с датой погашения 17 июля 2030 года на 20,863 млрд рублей, что соответствовало объему предложения. Спрос достиг 38,937 млрд.
Выручка от размещения составила 20,67 млрд рублей.
Цена отсечения равнялась 98,1% от номинала, реальная доходность по цене отсечения — 2,76% годовых. Средневзвешенная цена составила 98,1659% от номинала, средневзвешенная реальная доходность — 2,75% годовых.