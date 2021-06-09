Минфин России по итогам двух аукционов в среду разместил облигации федерального займа на общую сумму 81,85 млрд рублей, следует из сообщений на сайте ведомства.

Так, на аукционе по ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26235RMFS с погашением 12 марта 2031 года, в рамках которого объем предложения соответствовал остатку, доступному для размещения в указанном выпуске, были размещены облигации на 60,987 млрд рублей, в то время как спрос достигал 147,999 млрд. Выручка от размещения составила 56,039 млрд рублей.



Цена отсечения равнялась 90,5755% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,39% годовых, средневзвешенная цена — 90,6418% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,38% годовых.

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Также были размещены облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52003RMFS с датой погашения 17 июля 2030 года на 20,863 млрд рублей, что соответствовало объему предложения. Спрос достиг 38,937 млрд.

Выручка от размещения составила 20,67 млрд рублей.

Цена отсечения равнялась 98,1% от номинала, реальная доходность по цене отсечения — 2,76% годовых. Средневзвешенная цена составила 98,1659% от номинала, средневзвешенная реальная доходность — 2,75% годовых.