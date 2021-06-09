Минцифры планирует расширить функциональные возможности портала госуслуг. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов, передает ТАСС.
«Проект постановления правительства Российской Федерации «О внесении изменений в положение о федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» разработан в целях совершенствования механизма предоставления государственных и муниципальных услуг посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», — говорится в документе.
Отмечается, что в момент заполнения гражданином заявления на портале госуслуг данные, необходимые для получения услуги, будут запрашиваться в органах власти или организациях и подставляться в нужные поля заявления. При этом такой запрос будет направляться исключительно в момент заполнения гражданином заявления.
«Важно отметить, что полученные в органе власти или организации данные после отправки гражданином заявления не будут храниться порталом госуслуг. <...> Гражданину больше не придется полностью заполнять онлайн-заявление вручную и искать бумажные документы. За него это частично автоматически сделает портал», — прокомментировали в пресс-службе Минцифры.
Банки на новую функцию по автоматическому зачислению средств от государства возлагают большие надежды, рассказали источники на финансовом рынке.
Так, например, при онлайн-подаче заявления на регистрацию по месту жительства портал госуслуг сможет сделать запрос в Росреестр и подтвердить возможность прописки заявителя и членов его семьи в жилом помещении. Также при подаче гражданином заявления на субсидии и иные выплаты портал госуслуг сможет в режиме онлайн проверить наличие свидетельств ЗАГС у заявителя и, при их наличии, предзаполнить заявление полученными данными.
«Помимо этого, с использованием портала госуслуг планируется упростить взаимодействие государственных органов с гражданами и повысить информированность граждан о деятельности органов власти путем направления гражданам в их личный кабинет информационных сообщений о социально значимых инициативах и иных общественно полезных мероприятиях, направленных на улучшение жизни граждан и экономию их времени», — добавили в пресс-службе Минцифры. Кроме того, гражданам будет доступна возможность разрешить «Госуслугам» информировать их о юридически значимых сообщениях, поступающих в личный кабинет, с использованием удобных для пользователей каналов информирования (например, через банковские приложения).