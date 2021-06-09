Минцифры планирует расширить функциональные возможности портала госуслуг. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов, передает ТАСС.

«Проект постановления правительства Российской Федерации «О внесении изменений в положение о федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» разработан в целях совершенствования механизма предоставления государственных и муниципальных услуг посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», — говорится в документе.

Отмечается, что в момент заполнения гражданином заявления на портале госуслуг данные, необходимые для получения услуги, будут запрашиваться в органах власти или организациях и подставляться в нужные поля заявления. При этом такой запрос будет направляться исключительно в момент заполнения гражданином заявления.

«Важно отметить, что полученные в органе власти или организации данные после отправки гражданином заявления не будут храниться порталом госуслуг. <...> Гражданину больше не придется полностью заполнять онлайн-заявление вручную и искать бумажные документы. За него это частично автоматически сделает портал», — прокомментировали в пресс-службе Минцифры.

Россияне смогут автоматически получать соцвыплаты через портал госуслуг Банки на новую функцию по автоматическому зачислению средств от государства возлагают большие надежды, рассказали источники на финансовом рынке.

Так, например, при онлайн-подаче заявления на регистрацию по месту жительства портал госуслуг сможет сделать запрос в Росреестр и подтвердить возможность прописки заявителя и членов его семьи в жилом помещении. Также при подаче гражданином заявления на субсидии и иные выплаты портал госуслуг сможет в режиме онлайн проверить наличие свидетельств ЗАГС у заявителя и, при их наличии, предзаполнить заявление полученными данными.



«Помимо этого, с использованием портала госуслуг планируется упростить взаимодействие государственных органов с гражданами и повысить информированность граждан о деятельности органов власти путем направления гражданам в их личный кабинет информационных сообщений о социально значимых инициативах и иных общественно полезных мероприятиях, направленных на улучшение жизни граждан и экономию их времени», — добавили в пресс-службе Минцифры. Кроме того, гражданам будет доступна возможность разрешить «Госуслугам» информировать их о юридически значимых сообщениях, поступающих в личный кабинет, с использованием удобных для пользователей каналов информирования (например, через банковские приложения).