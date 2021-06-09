России придется конвертировать около 40 млрд долларов из Фонда национального благосостояния в рамках отказа от долларовых активов; это небольшая сумма и от нее легко отказаться. Об этом заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в интервью ТАСС.

«40 миллиардов, номинированных в валюте, — в данном случае это небольшая сумма, от нее легко отказаться и заместить другими активами, в которых мы сейчас и так храним часть. Или евро, или юань, или иена, или золото, или швейцарский франк, или канадский доллар — это все известные валюты. В этом смысле перекладывание в другие валюты является технической, совершенно не снижающей качества наших активов и резервов, операцией», — сказал Кудрин.

По его словам, отказ от долларов — это вынужденная мера страховки для России.

«Доллар является наиболее масштабной валютой по количеству активов на мировом рынке. Жалко, но в данном случае существуют санкционные риски и опасность затруднения операций с этими активами для России в случае, если будут какие-то системные модели расчетов ограничиваться. В этом смысле это вынужденная мера страховки», — добавил он.



Во время ПМЭФ глава Минфина России Антон Силуанов заявил журналистам, что Россия в течение месяца выйдет из доллара в структуре ФНБ.