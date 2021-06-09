Согласно опросу, проведенному агентством «Эксперт РА» среди страховых компаний, пандемия подтолкнула их развитие. Так считают три четверти респондентов, сообщается в обзоре «Российский страховой рынок: вопреки пандемии» , подготовленном на основе опроса участников страхового рынка.

«Пандемия подтолкнула развитие страховых компаний, считают три четверти опрошенных. Она форсировала цифровизацию процессов на страховом рынке: ускорила сложившуюся тенденцию по опережающему развитию онлайн-канала, а также реализацию IT-проектов, запланированных на два — три года вперед», — отмечается в обзоре.

Довольно успешно пандемию в 2020 году преодолели 63% респондентов. Они оценили влияние ситуации с коронавирусом на бизнес как небольшое или среднее. При этом 15% опрошенных заявили о том, что не ощутили эффектов пандемии, еще 15% — о том, что, несмотря на существенное влияние в моменте, в настоящее время показатели бизнеса компании уже восстановились. Только 7% опрошенных страховщиков говорят о том, что негативное воздействие пандемии ощущается ими до сих пор.

По данным опроса, снижение рентабельности бизнеса наблюдается у 29% компаний, при этом у 46% рентабельность не изменилась, а у 25% даже подросла.

В текущем году страховщики столкнутся с вызовами, обусловленными регуляторными изменениями, а также c ростом убыточности и снижением доходов от инвестиционной деятельности, прогнозирует «Эксперт РА». В случае отсутствия внешних шоков страховой рынок за 2021 год по базовому сценарию вырастет на 8—9%, до 1,67—1,68 трлн рублей. Факторами неопределенности по-прежнему остаются развитие ситуации с коронавирусом и темпы восстановления мировой экономики.