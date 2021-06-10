Правительство предложило освободить от НДС концессионеров в сфере ЖКХ в городах с населением до 100 тыс. человек, пишут «Известия» . Соответствующий проект поправок в Налоговый кодекс одобрила правкомиссия по законопроектной деятельности. Законопроект направлен на привлечение инвестиций для развития сферы ЖКХ в небольших городах, отметил член правкомиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По его словам, согласно концессионным соглашениям, государство может передавать в руки частных инвесторов на определенный срок объекты социальной инфраструктуры, требующие реконструкции, инвесторы обязаны вложить в них средства. В дальнейшем расходы должны окупаться за счет эксплуатации объектов в целях предоставления услуг в сфере ЖКХ.

Законопроект, устанавливающий такую возможность, Госдума приняла в первом чтении 26 мая. Изначально предусматривалось, что нормы будут действовать в городах с населением менее 50 тыс. человек. Правительство предложило распространить новацию на города с населением до 100 тыс. человек, объяснил Груздев. Одно из препятствий — в том, что для заключения концессионных соглашений небольшие организации должны платить налог на добавленную стоимость, отметил он.

В отличие от предприятия концессионер не может пользоваться упрощенной системой налогообложения. Из-за этого при передаче в концессию систем водоснабжения или теплоснабжения тарифы для населения росли за счет того, что компания переходила в другой режим налогообложения, рассказал член общественного совета при Минстрое России Алексей Макрушин. По его словам, в малых городах тяжелая ситуация с системами ЖКХ — надо вкладывать много средств, чтобы содержать инфраструктуру. Если бы, например, ограничения в части тарифов были бы более мягкие, было бы больше инвестиций.

Тарифы на ЖКУ для населения регулирует государство. ФАС ежегодно устанавливает максимальный уровень тарифов: как правило, возможное подорожание близко к уровню инфляции.

По мнению члена Ассоциации юристов России Натальи Скрябиной, сейчас инвесторов не интересуют небольшие имущественные комплексы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, но отмена НДС для концессионеров может привлечь их в малые города.